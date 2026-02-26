HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’da 26 Şubat 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 10 derece civarında, akşam saatlerinde ise 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatıdan 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gece %83 civarında olacak. 27 ve 28 Şubat'ta sıcaklıkta düşüş yaşanacak, özellikle akşam saatleri için dikkatli olmak yararlı olacak. Açık alanlarda rüzgar ve nem etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %78 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %60, akşamda %74, gece saatlerinde ise %83 civarında olacak. Bu koşullar altında, hava durumu sıcak ve bulutlu olacak.

27 Şubat 2026 Cuma günü, sabah sıcaklık 11 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %68 olacak. Gündüz saatlerinde %68, akşamda %68, gece saatlerinde %70 civarında kalacak. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü, sabahda sıcaklık 11 derece öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar yine güneydoğudan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %68, gündüzde %68, akşamda %68 ve gece saatlerinde %70 civarında olacak. Bu dönemde, hava durumu sıcak ve bulutlu kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle uygun giyinmek faydalı olacaktır. Isınma önlemleri almak da önemlidir. Rüzgarın hızı artabileceği için dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yüzden tedbirli olmak ve bol su tüketmek önerilir. Kırsal ve yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini unutmamak önemlidir.

