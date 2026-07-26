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Diyarbakır Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü beklenen hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece seviyelerinde, gece ise 23-24 derece olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi, hafif giysiler giymesi ve güneşten korunmak için önlem alması öneriliyor. Hassas grupların özel dikkat göstermesi gerekiyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36-37 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı da düşük olacak. Bu koşullar, hava durumunu belirginleştirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 37-38 dereceye çıkacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 40-41 dereceye ulaşabilir. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında değişecek. Bu sıcak hava durumu devam edecek.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su içilmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde gölge alanlarda bulunulması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplara özel dikkat gösterilmelidir.

Diyarbakır'da bugün ve gelecek günlerde, hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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hava durumu Diyarbakır
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