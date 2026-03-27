Diyarbakır Hava Durumu! 27 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurla başlayacak. Gündüz sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Hava koşulları yine hafif sağanak yağmurlu olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %45 olacaktır. Akşamda %76 ve gece %87 civarında kalacaktır. Basınç değerleri sabah 933 hPa, gündüz 931 hPa seviyelerinde olacak. Akşam ve gece basınç 930 hPa'ya düşecektir.

28 Mart Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarında seyredecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 13 derece civarında olacak. 30 Mart Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine 13 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 27 Mart Cuma günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, akşam ve gece 10 derece civarında olacak. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Rüzgar doğu yönünden hafif hızla esecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu önlemler, Diyarbakır'da 27 Mart 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.