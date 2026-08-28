Diyarbakır Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır hava durumu, 28 Ağustos 2026 Cuma günü ilginç bir profil çiziyor. Şehrin iklimi yazın son demlerine ulaşmaya başladı. Sabah saatlerinde sıcaklık ne çok düşmüş ne de yükselmiş. Yaklaşık 20 derece civarında hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık artmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde 24-26 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşin etkisine dikkat etmesi önemlidir. Havanın genel olarak açık ve güneşli olması dikkate değer. Dış mekan aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Diyarbakır'da bugünkü hava nasıl? Sabah ve öğle saatlerinde sıcaklık artışları yaşanacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık tekrar serinleyecek. Akşamın serin rüzgârı, gündüz hissedilen sıcaklık ve nemin etkisini hafifletecek. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir. Yaz aylarının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde gün batımı saatinin daha erken olduğunu hatırlatmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından genel olarak sıcaklıkların 19-22 derece arasında değiştiği görülüyor. Cumartesi ve pazar günlerinde özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışı hissedilecek. Ancak akşam saatlerine gelindiğinde havanın yeniden serinlemesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikleri olabilir. Şehrin iklimine dair alışıldık sıcaklık değerlerine dönecek olursak, önümüzdeki hafta içinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması öneriliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bol su içmek ve uygun kıyafetler giymek sağlık açısından önemli. Hava durumu değişkenlik gösterse de güneşli günlerin tadını çıkarmak akıllıca. Alerjik bünyelerin dış mekan aktivitelerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurması önemlidir.

Diyarbakır'daki hava durumu yazın son günlerini hissettiriyor. Sıcak geçen günlerin ardından serin akşamlar şehirde fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki günler için sıcaklıkların biraz daha düşmesi mantıklı görünüyor. Dışarı çıkarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Keyifli bir yaz günü geçirmenin tadını çıkarın.