Diyarbakır Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 ile 36 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 20 ile 22 dereceye düşecek. Nem oranı %18 ile %25 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 7 km/saat arasında seyredecek. Yağış ise beklenmiyor.

29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 37 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 ile 38 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %15 ile %19 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 ile 6 km/saat arasında olacak. Yağış olasılığı yine %0 seviyesinde.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda kalınmamalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileri en aza indirilmelidir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.