Diyarbakır Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/s civarında olacak. Nem oranı %83 ile %95 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:23'tür. Gün batımı ise 17:33 olarak öngörülüyor.

29 Ocak Perşembe günü sıcaklıkların 2 ile 6 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Az bulutlu bir gün bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıkların 4 ile 5 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif yağmurlu koşullar olacak. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 7 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları kapalı olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın hızı 6 km/s civarında olacak. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanılmalıdır. Nem oranı yüksek olduğu için, cildin kurumasını önlemek adına nemlendirici ürünler kullanmalısınız. Gün doğumu saati 07:23'tür. Gün batımı 17:33 olarak öngörülmektedir. Etkinliklerinizi öğle saatlerine planlamak uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini hatırlamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için hazırlıklı olmalısınız.