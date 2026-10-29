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Diyarbakır Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu 20 derece civarında, açık ve güneşli görünüyor. Özellikle UV ışınlarına dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklık öğle saatlerinde artacak. Gelecek günlerde ise hava 19-22 derece arasında değişecek. Bulut oluşumu bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin şapka ve gözlük kullanmaları, bol su içmeleri ve gölgede dinlenmeleri öneriliyor. Sağlık önlemleri ve hava durumu tahminleri dikkate alınmalı.

Diyarbakır Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır hava durumu, 29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde dikkat çekici bir tablo sağlıyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Güneş parlıyor. Gün içerisinde yoğun UV ışınlarına maruz kalacağız. Güneşli havanın yanı sıra, hafif bir rüzgâr hissediliyor. Bu rüzgâr sabah serinliğini gidermeye yardımcı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklığın artması bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların dikkatli olmaları gerekecek. Diyarbakır’da dışarıda olanların, güneşten korunmak için şapka ya da gözlük kullanmaları faydalı olacaktır.

İleriye dönük hava durumu tahmini umut verici. Önümüzdeki günlerde, hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Cumartesi ve pazar günleri bazı bölgelerde bulut oluşumu bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkta hafif bir düşüşe neden olabilir. Açık hava etkinlikleri için plan yapmak isteyenler, erken saatlerde dışarı çıkmayı düşünebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaktan kaçınmak akıllıca olacaktır.

Hava şartları yanında sağlık koruma önlemleri de önemlidir. Güneşin zararlı etkilerine karşı cilt koruyucu kullanmak gerekiyor. Serin kalmak için bol su içmek önemli. Gerekirse gölgede dinlenmek, 29 Ekim’de Diyarbakır’dan daha fazla keyif almanızı sağlar. Hava açık kalacağı için, dış mekan aktivitelerinde yiyecek ve içeceklerinizi iyi şekilde saklamalısınız. Diyarbakır'daki hava durumu güzel görünse de, önümüzdeki günler için tahminleri ve sağlık önlemlerini dikkate almayı unutmamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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