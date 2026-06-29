Diyarbakır Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 20 ile 37 derece arasında olacak. Hava durumu açık ve güneşli. Nem oranı %35 civarında. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olarak ölçülüyor. UV endeksi 8/10 seviyesinde. Bu durum, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava sıcaklıkları artacak. 30 Haziran Salı günü en düşük sıcaklık 21 derece. En yüksek sıcaklık ise 38 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü en düşük sıcaklık 22 derece. En yüksek sıcaklık 39 dereceye yükselecek. 2 Temmuz Perşembe günü en düşük sıcaklık 20 derece. En yüksek sıcaklık ise 41 derece olarak gerçekleşecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmelidir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önemlidir.