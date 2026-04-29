Diyarbakır Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Diyarbakır'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 8-10 derece arasında olması öngörülüyor. Rüzgar hafif eserek gün boyunca hava koşullarını keyifli kılacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Nisan Perşembe günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklık gündüz 24 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. 1 Mayıs Cuma günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 24 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 11-12 derece arasında değişecek. 2 Mayıs Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 11-12 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerindeki gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabı giymek de önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek şarttır. Buna göre planlama yaparak olumsuz etkileri en aza indirmek mümkündür.