Diyarbakır Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve kapalı. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükseliyor. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar iniyor. Karla karışık yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Rüzgar hızları gün boyunca 4 ile 6 kilometre arasında değişiyor. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden esecek. Nem oranı sabah %93 olacak. Gündüz nem oranı %79'a düşer. Akşam nem oranı %90 civarına yükselecek. Gece nem oranı tekrar %93'e çıkacak.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma günü, Diyarbakır'da hava durumu sisli olacak. Sıcaklık 0 ile 8 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında seyredecek.

Soğuk ve değişken hava koşullarında sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu dikkat edilmelidir. Gece saatlerinde karla karışık yağmurlu hava nedeniyle yollarda kayganlık olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekir. Yavaş sürülmesi tavsiye edilir. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarına karşı korunmak amacıyla maskelerin kullanılması faydalıdır.