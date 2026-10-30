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Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 30 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu sıcaklıkların 20 derece civarında olduğunu gösteriyor. Hafif rüzgârların etkisiyle nostaljik bir atmosfer oluşmakta. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için ceket alma öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Yaprakların renk cümbüşü, şehrin tarihi dokusuyla birleşince keyifli manzaralar sunuyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır’ın iklimi, bölgenin dinamik özelliklerini gösteriyor. Bugün, 30 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu, sıcaklıkların 20 derece civarında olduğunu gösteriyor. Hafif rüzgârlar şehrin sokaklarında dolaşıyor. Güneş, arada bulutların arasından yüzünü gösteriyor. Gökyüzündeki mavi tonları belirginleşiyor. Sıcak havaya ek olarak az miktarda yağış da görülüyor. Bu durum, şehrin nostaljik havasını canlandırıyor.

Diyarbakır'da sonbaharın etkileri gözlemleniyor. Ağaçların yaprakları renk cümbüşüne dönüşüyor. Gün boyunca hafif bir serinlik hissediliyor. Akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hale geliyor. Bu atmosfer, şehrin tarihi dokusu ile birleşiyor. Ortaya keyifli bir manzara çıkıyor. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin bir ceket alması iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, merak konusu. Tahminler, sıcaklığın 19-22 derece arasında değişeceğini söylüyor. Yaprakların mercan kırmızısı ve turuncu renklerle bezenmesi için iyi bir zaman. Olası yağışların az olması, dışarıda etkinlik yapmayı kolaylaştırıyor. Bu durum, rahat bir ortam sunuyor.

Hava durumu, etkinlikler için önemli bir faktördür. Dışarıda vakit geçirecekseniz hazırlıklı olmakta fayda var. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı dikkatli olun. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Serin akşam saatleri için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Hastalıklara karşı önlem almak için dengeli beslenmek önemlidir.

Diyarbakır hava durumu, dış mekan aktiviteleri için elverişli. Sıcaklık ve hava durumu değişikliklerini dikkate almak gerekiyor. Keyifli ve sağlıklı bir deneyim için önlemler alınmalı. Bu sonbahar, Diyarbakır’ın güzelliklerini keşfetmek için harika bir dönem.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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