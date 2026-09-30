Diyarbakır Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır, 30 Eylül tarihinde tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Bugün hava durumu 20 derece civarında. Yaz mevsiminin son demlerini yaşıyoruz. Sonbahara adım attığımızı hissediyoruz. Gündüz saatlerinde havanın rahat olması bekleniyor. Akşamları ise hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde güneş etkili olacak. Dışarıda vakit geçirmek için konforlu bir hava hâkim.

Diyarbakır'da havanın açık olduğu görülüyor. Gün içerisinde zaman zaman bulutlu hava görülebilir. Bu durum sıcaklığı bir nebze düşürebilir. Dışarı çıkacakların yanında hafif bir ceket bulundurması faydalı. Gün batımına doğru sıcaklığın 19 - 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam planları yapanlar için bu serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekiyor. Sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava mevcut. Ancak ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgârın etkisiyle serinlik hissi olabilir.

Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Dışarıda vakit geçirmek birçok insan için harika bir tercih. Ani hava değişimlerini hesaba katmak önemlidir. Güneş altında uzun süre kalmayı planlıyorsanız, şapka veya güneş gözlüğü bulundurmak faydalı olur.

Diyarbakır'daki hava durumu genel olarak sıcak ve keyifli. İlerleyen günlerde benzer bir eğilim devam edebilir. Hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Doğru giyinmek önemlidir. Bu şartlar altında Diyarbakır'ın tadını çıkarabiliriz. Sağlığımızı korumak da çok önemli. Bu güzel havaların tadını çıkarırken her anın kıymetini bilmek gerekir.