Diyarbakır Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü havanın güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 15-20 km/saat arasında olacak. Nem oranı %30-40 seviyelerinde kalacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu sıcak geçecek. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklık 27-28 derece olacak. Gece ise sıcaklık 10-11 derece civarında seyredecek. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30-31 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 13-14 derece olacak. 2 Haziran Salı günü sıcaklık 32-33 dereceye yükselecek. Gece ise 14-15 derece civarında kalacak. Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir.

Diyarbakır'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların arttığı bu günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine kaydırmak faydalı olabilir. Bu şekilde hem sağlık korunur hem de güzel havanın tadı çıkarılabilir.