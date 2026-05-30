Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti: Nazım hikmet şiiri ve beyaz güvercin detayı…

CHP'de gözler bugünkü kritik buluşmaya çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışından vereceği sembolik mesajlara kadar birçok ayrıntı belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye Nazım Hikmet şiiri eşliğinde çıkacağı öğrenildi. Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Posterin altında 'Şimdi arınma zamanı" yazıldığı görüldü. "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı bir dev ekran da Genel Merkez'e kuruldu.

A Haber'den İlter Yeşiltaş'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet’in “Yürümek” şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze asılacak fotoğrafının altında ise “Şimdi arınma zamanı” yazısı yer alacak.

Genel merkezin çevresine “Adalet ve Liyakat” yazılı pankartlar asılacak, programa gelenlere ise Türk bayrağı ve CHP bayrağı verilecek. Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercin uçuracak.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting otobüsü de görüntülendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN POSTERİ GENEL MERKEZ BİNASINA ASILDI

Öte yandan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı için hazırlıklar tamamlandı. Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Posterin altına 'Şimdi arınma zamanı" yazıldığı görüldü. "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı bir dev ekran da Genel Merkez'e kuruldu.

Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde gazetecilerle yaptığı sohbette bildiği tüm gerçekleri yarın gerçekleşecek buluşmada anlatacağını şu sözlerle aktarmıştı: "Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada anlatacağım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım."