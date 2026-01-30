Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 ile 3 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 ile 13 kilometre arasında esecek. Bu koşullar, yağışların gün boyunca devam edeceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da soğuk ve yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz, ıslanmaktan korur. Yağışlı hava koşulları trafik üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları varlığını sürdürecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Diyarbakır'da 30 Ocak 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullarda uygun giyinmeli ve trafik kurallarına dikkat etmelisiniz. Hava koşullarına uyumlu planlamalar yapmak gereklidir.