HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk, yağışlı ve nemli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 1 ile 3 derece arasında kalacak. Doğu yönünden esecek rüzgar, saatte 7 ile 13 kilometre hız yapacak. Yağışlı hava koşulları, dışarıda kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymeyi zorunlu kılmaktadır. Trafik güvenliği için dikkatli olmak önemlidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 ile 3 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 ile 13 kilometre arasında esecek. Bu koşullar, yağışların gün boyunca devam edeceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da soğuk ve yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz, ıslanmaktan korur. Yağışlı hava koşulları trafik üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları varlığını sürdürecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Diyarbakır'da 30 Ocak 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullarda uygun giyinmeli ve trafik kurallarına dikkat etmelisiniz. Hava koşullarına uyumlu planlamalar yapmak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.