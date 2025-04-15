HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi Aygül Mahallesi’nde kardan dolayı kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliği

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7/24 saat boyunca yurttaşların ulaşım güvenliği için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesinin, sürdürdüğü yol çalışması kapsamında ilçedeki Aygün Mahallesi Hartık ve Merga mezrasında kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kilometre, Alaca Mahallesi’nde ise 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlatıldı. Koçkar Mahallesi’nde de 25 kilometrelik yolun reglaj ve heyelan temizleme çalışmalarına başlandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonuKırıkkale'de DEAŞ operasyonu
Tamamı bakırdan: Değeri 1 milyon TL! Tamamı bakırdan: Değeri 1 milyon TL!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.