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Diyarbakır merkezli 14 ilde ‘Akbaba’ operasyonu: 18 tutuklama

Diyarbakır merkezli 14 ilde, faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Akbaba’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 14 ilde ‘Akbaba’ operasyonu: 18 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, internet siteleri üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alan bir şebekenin, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ‘hesabınızda şüpheli işlem var’ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Elde ettikleri paraları ise kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıp, kripto ofislerinde nakde çevirdikleri anlaşıldı.

SUÇ DELİLLERİNİ PENCEREDEN ATTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 kişilik özel ekip oluşturuldu. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler, evlerine giren ekipleri görünce ellerindeki silahları ve içinde belgeler bulunan dizüstü bilgisayarı pencereden attı.

512 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Ekiplerin aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla, 1’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Diyarbakır
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