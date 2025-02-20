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Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde skandal iddia! En az 75 hastaya gerekli olmayan durumda bu işlem yapılmış

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 16:54
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Diyarbakır’daki Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde şoke eden bir iddia gündeme geldi! Hastanenin Ortopedi Servisi’nde ameliyat ve platin kullanımının olağan dışı arttığını fark eden bazı çalışanlar, hastaların röntgenlerini incelediğinde dehşete düşüren bir tabloyla karşılaştı. En az 75 hastaya, hiçbir gereklilik olmadan platin takıldığı iddia edilirken, doktorlar medikal şirketlerle işbirliği yapıldığına dikkat çekti.

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde skandal iddia! En az 75 hastaya gerekli olmayan durumda bu işlem yapılmış

Diyarbakır’daki Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde büyük bir sağlık skandalı iddiası gündeme geldi. Ortopedi Servisi’nde en az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı öne sürüldü. İddialara göre, hastaların kırıkları daha basit yöntemlerle tedavi edilebilecekken, medikal şirketlerle çıkar ilişkisi kuran bazı doktorlar gereksiz ameliyatlar yaptı. Skandalı ortaya çıkaran doktorun baskı gördüğü belirtilirken, yetkililerden henüz bir ilerleme kaydedilmedi.

ortopedi

GEREKSİZ AMELİYATLAR VE PLATİN TAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığı tespit edildi. Yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının, olması gerekenden farklı yöntemlerle tedavi edildiği anlaşıldı.

turhan comez

DOKTORLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Uğur Dündar ile Arena programında Hazar Dost’un hazırladığı haberle ortaya çıkan skandala ilişkin, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve ortopedi uzmanları, olayı "insanlık suçu" olarak değerlendirdi. Hastanede durumu ortaya çıkaran doktorun mobbinge maruz kaldığı belirtildi.

doktorlar

"MEDİKAL ŞİRKETLERLE ÇIKAR İLİŞKİSİ VAR"

Hastaların kırık olmayan kemiklerine dahi platin takıldığını tespit eden doktor, olayın perde arkasına dair şu ifadeleri kullandı:
"Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin, daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkardığım için bana malzeme vermiyorlar."

paras

SORUŞTURMADA İLERLEME SAĞLANAMIYOR

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ilerlemediği belirtilirken, doktorlar para kazanma hırsının hasta sağlığını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

iyi parti,

İYİ PARTİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYOR

Arena’da ortaya çıkan skandalın ardından İYİ Parti harekete geçti. 75 hastaya uygulanan gereksiz tedavilerin röntgenleriyle birlikte suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan parti, skandalın sorumlularının yargılanmasını talep edecek.

(SÖZCÜ)

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Diyarbakır ameliyat devlet hastanesi doktorlar iddia selahaddin eyyubi skandal
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