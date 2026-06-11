HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, nişan dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası, araç içerisinde bulunan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde nişan törenine katılan kişilerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış, kazada Samet bulut ve Tahir Şan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olay anı araçta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyri halindeki araç bir anda takla atıp savrulurken, kaza sonrası yaralananların acı feryatları duyuluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hız göstergesi 159 km'yi gösteriyordu... Kahreden anlar!Hız göstergesi 159 km'yi gösteriyordu... Kahreden anlar!
Kendini ABD'li tanıttı Nijeryalı çıktı: Hong Kong'lu diş hekimini 2,5 milyon dolar dolandırdı! Esenyurt'ta yakalandı...Kendini ABD'li tanıttı Nijeryalı çıktı: Hong Kong'lu diş hekimini 2,5 milyon dolar dolandırdı! Esenyurt'ta yakalandı...

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.