HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Diyarbakır’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. isimli şahıs Ergani ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

Diyarbakır’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 1

Yakalanan Z.Y. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanlış sünnet organ kaybına neden olabilir! Yanlış sünnet organ kaybına neden olabilir!
'Fatih Altaylı' açıklaması: 'Hak arama yolları da istinaf süreci de açık''Fatih Altaylı' açıklaması: 'Hak arama yolları da istinaf süreci de açık'

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.