Diyarbakır'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 ayrı dosyadan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 ayrı dosyadan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö., Lice ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. R.Ö.’nün üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 45 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 10 adet 9 çarpı 19 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Diyarbakır
