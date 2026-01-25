HABER

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARKTA ÇATIŞTILAR

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Aziz A. (30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi.

PARKTA ÇATIŞTILAR

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ayaz M. yanında bulunan silahla Aziz A. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz A.'Ya, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan Ayaz M.'ye isabet etti.

Esenyurt ta parkta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var 1

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen Ayaz M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt ta parkta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var 2

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt ta parkta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var 3Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

