Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mut Hükümet Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. M.A. idaresindeki 33 UR 832 plakalı otomobil ile F.K. yönetimindeki 33 UZ 197 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına girerek bir süre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ambulans gelinceye kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alınan Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır