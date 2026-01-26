HABER

50 yıllık hasret bitiyor, geri sayım resmen başladı! İstikamet: Ay...

NASA, 1972'den bu yana yapılacak ilk "mürettebatlı" Ay görevi Artemis II için geri sayıma başladı. Görev kapsamında 4 astronot, Ay'ın çevresinde yolculuk yapıp Dünya'ya dönecek. En erken 6 Şubat'ta yapılması planlanan tarihi fırlatma için son hazırlıklar yapılıyor.

Enes Çırtlık

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yılı aşkın bir aranın ardından gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı Ay uçuşu öncesinde, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roketini fırlatmaya hazırlanıyor.

Space Launch System (SLS) roketi, Orion kapsülüyle birlikte Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yer alan Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru yaklaşık 6 kilometrelik sevkiyata başlayacak.

10 GÜN SÜRECEK

En erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanan Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay’ın çevresinde yaklaşık 685 bin millik bir yolculuk yapacak ve yaklaşık 10 gün sonra Dünya’ya dönecek.

Artemis II, Space Launch System (SLS) roketi ve Orion uzay aracının Ay çevresinde gerçekleştirilecek ilk insanlı uçuş testi olacak.

Artemis II görevi, Ay'a astronot indirmeyi amaçlayan Artemis III'e yönelik kilit bir adım olarak görülüyor.

