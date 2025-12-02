HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı.

Diyarbakır’da araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleriDiyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.