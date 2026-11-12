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Diyarbakır’da ayı ve yavruları görüntülendi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ayı ve iki yavrusu, kış uykusu öncesi görüntülendi.Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi’nin karşısında Fırat Nehri kenarında, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, ayı ve iki yavrusunun iki av köpeği tarafından kovalandığı görüldü.

Diyarbakır’da ayı ve yavruları görüntülendi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ayı ve iki yavrusu, kış uykusu öncesi görüntülendi.

Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi’nin karşısında Fırat Nehri kenarında, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, ayı ve iki yavrusunun iki av köpeği tarafından kovalandığı görüldü. Erdal Karataş, ’’Dayım Nurettin Demir ile ava gittik. Bir anda köpeklerimiz havlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir yetişkin ayı ve iki yavrusunun dağın yamacına doğru kaçtığını, köpeklerimizin de onları kovaladıklarını gördük. Bende cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Ayılar bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştılar’’ dedi.

Diyarbakır’da ayı ve yavruları görüntülendi 1

Diyarbakır’da ayı ve yavruları görüntülendi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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