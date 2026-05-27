Diyarbakır’da bayramın ilk gününde kurbanlık mesaisi başladı

Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bayram namazının ardından kurban kesim telaşı başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına akın etti.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmek için 18 farklı noktadaki kesim alanlarına yöneldi. Birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başladı. Kent genelindeki 18 farklı noktada kurulan kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, kasaplar ve vatandaşlar hummalı bir çalışma yürüttü. Kurbanlık kesim ücretlerinin ise ortalama bin ile bin 500 lira arasında değiştiği kaydedildi.

Kasap Mehmet Yıldız, kesimlerin sabah erken saatlerden itibaren başladığını söyledi. Yıldız, "Vatandaşlarımız bayram namazını kıldıktan sonra geliyorlar kurbanlıklarını kestirmeye. Biz de kesime gelenleri sıraya koyduk ve tek tek kesiyoruz. Kesimler bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar devam edecek. Kesim ücretleri de bin liradan başlıyor hayvanın büyüklüğüne göre bin 500 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Eskiden kasaplık yapan ama mesleği bırakan, sadece yılda 1 kere Kurban Bayramı’nda arkadaşlarına yardıma gelen Mehmet Ali Kaçan ise işlerin iyi olduğunu ifade etti. Kaçan, "Ben normalde inşaat sektörüne geçiş yapmıştım. Kasaplığı bırakmıştım yıllar önce. Şimdi sadece yılda bir kere arkadaşlarıma yardım amacıyla geliyorum. Kesim ücretlerimiz ise sabit bin liradır" diye konuştu.

Kurbanlığını kesen Mehmet Özkan da, "Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Allah herkesin hayrını kabul etsin. İslami şartlar altında kurbanımızı kestik Allah herkesin bayramını tekrardan mübarek etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

