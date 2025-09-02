HABER

Diyarbakır’da Çin karanfili üretimine başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, renk çeşitliliği, dayanıklılığı, uzun süre toprakta kalması ve maliyet açısından daha uygun olması nedeniyle Çin karanfili üretimine başladı.

Daha önce çiçek üretimini yazlık ve kışlık olmak üzere iki döneme ayırarak gerçekleştiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bitki üretiminde köklü değişime gitti. Diğer mevsimlik çiçeklere göre renk çeşitliliği, dayanıklılığı, uzun süre toprakta kalması ve maliyet açısından da önemli avantajlar sağlayan Çin karanfili üretimine başlayan ekipler, ilk etapta 250 bin adet bu yeni bitkiyi kentin farklı kavşak ve refüjlerinde değerlendirecek.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, uzun çiçeklenme dönemi, düşük bakım maliyeti ve birçok iklim koşullarına uygun olan Çin karanfilini Şilbe TOKİ’de yer alan Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün seralarında üretiyor. Kent estetiğini artırmak ve yeşil alanları renklendirmek için bu önemli projeyi hayata geçiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, üretimi tamamlanan dikime hazır hale gelen Çin karanfillerini Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin park, refüj ve kavşaklarında toprakla buluşturacak.
Yaklaşık 1 ay gibi bir sürede üretilip hazır hale getirilmesi nedeniyle birçok çiçeğe göre önemli avantajlar sağlayan beyaz, pembe, kırmızı ve mor olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunan Çin karanfili, ekipler tarafından yakın zamanda ilk defa dikimi gerçekleştirilecek. Daire başkanlığı, Diyarbakır’ı Çin karanfilleriyle dört mevsim rengarenk tutmayı amaçlayarak başlattığı projeden verim alınması durumunda ileri ki dönemlerde üretimde artışlara gidecek. Başkanlık, ayrıca peyzaj düzenlemelerinde kullanılan farklı türlerde çalı üretimini de rutin şekilde sürdürüyor. Üretilen çalılar kavşak, refüj ve parkları süsleyerek kentin estetik görünmesini sağlıyor.
Vatandaşların ve kamu kurumlarının bitki taleplerinin karşılandığı üretim şefliğinde ekipler, yeşil alanlarda topladığı tohumlarla ibreli ağaç grubuna ait İran çamı, kara ve mavi servi ağaç üretimine de devam ediyor.

