Diyarbakır’da deprem

Diyarbakır’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Silvan ilçesinde yerin 13.09 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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Diyarbakır’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Silvan ilçesinde yerin 13.09 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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