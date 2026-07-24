Diyarbakır’da deprem

Diyarbakır’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Silvan ilçesinde yerin 13.09 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır