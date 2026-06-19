Diyarbakır’da ekili arazide yangın: Yüzlerce dönüm buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılırken, yüzlerce dönüm arazi küle döndü.

Olay Eğil ilçesi Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı buğday ekili arazide yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Eğil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Rüzgarın da etkisi ile alevler geniş bir alana yayılırken yüzlerce dönüm ekili alan küle döndü.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır