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Diyarbakır’da fıstık üretimi artıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde geçtiğimiz yıl 500 ton üretilen fıstıkta bu yıl bin ton rekolte bekleniyor.

Diyarbakır’da fıstık üretimi artıyor

Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt illerinde yoğun bir şekilde yetiştirilen fıstık, Çermik ilçesinde de üretiliyor. İlçede 35 kırsal mahallede yetiştirilen fıstıktan 2025 yılında yaklaşık 500 ton verim alındı. Üreticiler bu yıl bin ton rekolte hedefliyor.

Diyarbakır’da fıstık üretimi artıyor 1

Ekonomik değeri yüksek olan fıstık, her geçen gün ilçede daha çok ilgi görüyor. Göktepe Mahallesi’nde fıstık yetiştiren Mervan Yıldırım, üretiminin her geçen yıl biraz daha arttığını, Çermik fıstığını markalaştırarak tıpkı diğer iller gibi adından söz ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Gaziantep
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