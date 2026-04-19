Diyarbakır’da geçen ay meydana gelen 270 kazada 472 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Buna göre Diyarbakır’da mart ayı içerisinde maddi hasarlı 536 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü yaralamalı kaza sayısı ise 270 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 472 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri istendi.



