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Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Diclekent Bulvarı’nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Diclekent Bulvarı’nda seyir halindeki otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 1

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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