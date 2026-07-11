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Manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti

Elazığ’da trenin otomobile çarpma anı, o anda manzarayı çeken yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti

Elazığ’da trenin otomobile çarpma anı, o anda manzarayı çeken yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Olay, Elazığ’ın Hazar Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan araç bir anda rayların üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle durdu. Ankara-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin makinisti raylardan çekilmeyen araç için uzun uzun korna çaldı. Ardından tren raylardan çekilmeyen araça çarptı. O anlar manzarayı çeken bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden çekilirken tren ise seferine devam etti.

Manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti 1

Manzarayı çekerken tren kazasını kaydetti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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