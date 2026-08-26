HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4’üncü sanayi sitesi civarında meydana geldi.

Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4’üncü sanayi sitesi civarında meydana geldi. Kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost, düşman bilsin" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi: "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost, düşman bilsin" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi: "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"
Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalıVatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.