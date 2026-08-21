Diyarbakır’da örtü yangını

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını sonrası alevlerin olduğu bölgeye jandarma, itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi. Başköy Mahallesi kırsalında ekiplerin ulaşabildiği yerlerde ekip ve vatandaşların müdahalesi ile alevler kısmi olarak söndürüldü. Zorlu arazi şartlarının olduğu, yangına yerden fiziki olarak müdahalenin yapılamadığı dik yamaç ve dağlık alanda ise yangın etkisini sürdürerek devam ediyor. Yangına müdahale araçlarının ulaşamadığı ormanlık ve dağlık alanda alevler rüzgarın etkisiyle de büyüyerek geniş alana yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır