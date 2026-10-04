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AK Partili Serkan Bayram'dan fon kriziyle ilgili sözlerinin ardından açıklama: "Töhmet altında bırakacak dil kullanmak istemedim"

Fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan ve Fatma Betül Sayan Kaya’yı eleştirerek, “Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi?” ifadelerini kullanan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'dan yeni açıklama geldi. Bayram, "Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak asla istemedim" dedi.

AK Partili Serkan Bayram'dan fon kriziyle ilgili sözlerinin ardından açıklama: "Töhmet altında bırakacak dil kullanmak istemedim"
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturması sonrası dile getirdiği sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Partili Serkan Bayram dan fon kriziyle ilgili sözlerinin ardından açıklama: "Töhmet altında bırakacak dil kullanmak istemedim" 1


AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

FON KRİZİNE İLİŞİN AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELEN AK PARTİLİ BAYRAM'DAN YENİ AÇIKLAMA

X platformundaki hesabından paylaşım yapan Bayram şu ifadeleri kullandı;

Son günlerde yaptığım açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti camiasında meydana getirdiği haklı rahatsızlığı görüyorum.

Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken; kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını ,çarpıtıldığını ve partimizin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarımızı ve yıllardır büyük bir fedakârlıkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızı zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ediyorum.

"TÖHMET ALTINDA BIRAKABİLECEK BİR DİL KULLANMAK ASLA İSTEMEDİM"

Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak asla istemedim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir Olgunluk tur.

AK Partili Serkan Bayram dan fon kriziyle ilgili sözlerinin ardından açıklama: "Töhmet altında bırakacak dil kullanmak istemedim" 2


Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir.

Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

"ÜZGÜNÜM"

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hâle gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm.

"HER ADIMIN HAK SAHİPLERİNE EKSİKSİZ ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz’in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim.

Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım."

AK Partili Serkan Bayram dan fon kriziyle ilgili sözlerinin ardından açıklama: "Töhmet altında bırakacak dil kullanmak istemedim" 3

BU SÖZLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ: “YOL ARKADAŞLARIMA, BİZE HAKSIZLIK... CUMHURBAŞKANIMIZA HAKSIZLIK!”

Engellilere yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemelerine de değinen Bayram, “Engelli ÖTV'de araçlarımızı biliyorsunuz, 5 yıldan 10 yıla çıkardık. ÖTV muafiyetinde oranları değiştirdik.

Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” demişti.

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Fatma Betül Sayan Kaya Serkan Bayram ak parti fon soruşturması
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