Diyarbakır’da pikap şarampole uçtu: 1 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkıp şarampole sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA

Diyarbakır
