Diyarbakır’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bugün de devam ediyor. Sağanak nedeni ile trafik akışı yavaşlarken yayalar da zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

