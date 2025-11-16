HABER

Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeni ile direk üstü otomasyon panosu bomba gibi patladı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeni ile direk üstü otomasyon panosu bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silvan ilçesi Konak Mahallesi’nde bulunan direk üstü otomasyon panosu, olumsuz hava şartları nedeni ile bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan alevler geceyi gündüze çevirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı 1

Öte yandan Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmaların ardından pano onarılırken bölgeye tekrar enerji verildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

