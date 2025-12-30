Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 32 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 24 olay meydana gelirken, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 23 kilo esrar maddesi, 61 gram metamfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA