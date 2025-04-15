HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi Aygül Mahallesi’nde kardan dolayı kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliği
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi Aygül Mahallesi’nde kardan dolayı kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7/24 saat boyunca yurttaşların ulaşım güvenliği için çalışıyor.

31 KİLOMETRE YOL İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Büyükşehir Belediyesinin, sürdürdüğü yol çalışması kapsamında ilçedeki Aygün Mahallesi Hartık ve Merga mezrasında kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kilometre, Alaca Mahallesi’nde ise 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Koçkar Mahallesi’nde de 25 kilometrelik yolun reglaj ve heyelan temizleme çalışmalarına başlandı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili olduDiyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Uzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelirUzman isim 3 ilin ismini verdi! '15 katlı binalar var' diyerek uyardı: Depremden sonra ciddi hasar meydana gelir

Anahtar Kelimeler:
kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

İstanbul bu kararı konuşuyor: "Amacımız halkı mağdur etmek değil ama"

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

Koruyucu maskesi bile havaya uçtu!

Koruyucu maskesi bile havaya uçtu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.