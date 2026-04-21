Diyetisyen için gitti, taramada kanser olduğunu öğrendi

Bursa'da diyetisyene giden bir kadına, Dr. Büşra Kaba tarafından kanser taraması yaptırılması tavsiye edildi. Yasemin Çelik’in (44) erken evrede meme kanseri olduğu tespit edildi.

Diyetisyen hizmeti almak için geçen yılın ağustos ayında Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba’ya başvuran Yasemin Çelik, doktorunun yaşı itibari ile tavsiyesi üzerine KETEM’e giderek meme kanseri taraması (mamografi) yaptırdı.

Sonuçları inceleyen doktorlar Çelik’e birinci evre meme kanseri teşhisi koydu. Vakit kaybeden, hastalığı henüz erken evredeyken tedavisine başlanan Yasemin Çelik, teşhis ve tedavi sürecini anlattı.

"BİRİNCİ EVRE MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU"

Çelik, “Büşra Hoca, mamografi çekilmemi tavsiye etti. O dönem sonuçlar çıktığı zaman birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Şu anda tedavim devam ediyor. KETEM çalışanlarına, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yönlendirmeselerdi ben şu anda belki de çok farklı bir süreçte yaşayabilirdim. Erken teşhis hayat kurtarır. Herkesi korkmadan gelip KETEM’de taramalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkürler" dedi.

'ŞİKAYETİM YOK' YA DA 'VAKTİM YOK' DEMEYİN

Çelik’e mamografi çekilmesini tavsiye eden Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba ise "Hastamız diyetisyen randevusu için Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurdu. Kendisine kanser taramalarını yaptırıp yaptırmadığını sorduğumuzda KETEM’e yönlendirebileceğimizi ilettik. Hastamız KETEM’e başvurdu ve erken evre kanser tespit edildi. 'Şikayetim yok' diyerek ya da 'vaktim yok' diyerek kanser taramalarınızı ihmal etmeyin. Çok fazla vaktinizi almıyor. Kanserden erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Sizler de en yakın Sağlıklı Hayat Merkezlerine, KETEM'lere başvurarak taramalarınızı yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Meme kanseri Diyetisyen Bursa
