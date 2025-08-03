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Diyetisyenden sıvı tüketimi uyarısı

Diyetisyen Yavuz Beyazelma, yaz aylarında su tüketiminin önemine değindi.

Diyetisyenden sıvı tüketimi uyarısı

Tunceli Devlet Hastanesi diyetisyenlerinden Yavuz Beyazelma, yaz aylarında birlikte vücutta önemli miktarda sıvı kaybı olduğunu belirterek bunun yol açabileceği olumsuzluklardan kaçınmanın en önemli yolunun su tüketmek olduğunu söyledi.

Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücutta önemli miktarda sıvı kaybı oluştuğuna dikkat çeken Tunceli Devlet Hastanesi diyetisyenlerinden Yavuz Beyazelma, "Bu sıvı ve elektrolit kaybı baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon gibi problemlere yol açmaktadır. Bunu dengelemenin en doğal su tüketmektedir. Günde en az 8-10 bardak, yine ağır işlerde çalışanlar için en az 15-20 bardak su tüketmek bu kaybı önemli ölçüde engelleyecektir. Özellikle açık havada vakit geçiriyorsanız maden suyu gibi elektrolit içeriği yüksek olan içecekleri tüketmek bu anlamda fayda sağlayacaktır" dedi.

Yaz mevsiminde beslenmenin önemine de değinen Beyazelma, "Kızartılmış, kavrulmuş besinler yerine haşlanmış veya fırınlanmış, bazen ızgarada pişirilen besinleri tüketmek bize fayda sağlayacaktır" diye konuştu. Beyazelma, susamadan su içilmesi gerektiğinin de altını çizdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Diyetisyen
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