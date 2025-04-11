Diyette bal yenir mi? Diyette bal nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Bal oldukça faydalı ve besin oranı yüksek gıdalardan biridir. Genellikle kahvaltılarda tüketilen bal, tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Ilık süt ve yoğurt gibi pek çok seçenekle de tüketilen bal B6, B5, B3, B2, B1 vitamini açısından oldukça zengindir. Kestane balı, çam balı, çiçek balı, kekik balı, lavanta balı, ıhlamur balı gibi faydalı pek çok bal türü bulunur. En çok tüketilen bal türü ise çiçek balı olarak öne çıkar. İşlenmiş şekerlere kıyasla daha sağlıklı olsa da diyet yaparken bal tüketilip tüketilmemesi noktasında kafa karışıklığı yaşanmaktadır.

Diyette bal yenir mi?

Doğal yollarla üretilen balları kontrollü miktarda tüketmek herhangi bir şekilde kilo yapmaz. Bilhassa sabahları güne başlarken kahvaltıda bal yemek oldukça faydalıdır. Gün içerisinde vücuda gerekli olan enerji ihtiyacını önemli miktarda karşılar.

Bununla birlikte doğal bal türleri diyet yaparken önemli bir fırsat olarak görülebilir. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan besin kaynağı elde edilirken, sağlıklı şekilde kilo verme veya kiloyu dengede tutma olanağı da sağlanır.

Araştırmalara göre aşırı miktarda tüketilmediği sürece diyet yaparken bal yemek kilo aldırmamaktadır. Diyet listesine dahil edilen bal günlük alınması gereken kaloriyi geçmiyorsa kilo aldırmadığı bilinmektedir.

Diyette bal nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Diyet yaparken bal tüketiminde aşırı kaçılmaması oldukça önemlidir. Bal tükettikten sonra kan şekeri hızlı bir şekilde yükselirken, kişi kendini daha enerjik hisseder. Ancak tekrar hızlı bir şekilde düşeceğinden acıkma ihtimali de artar. Kan şekerinin hızlıca düşmesi ise tatlı ihtiyacını doğurabilir. Bu nedenle kilo vermek için diyet yapan kişilerin bal tüketimini 1-2 yemek kaşığı ile sınırlandırmalarında fayda vardır.

Kan şekerini dengelemek için bal, tarçınla birlikte tüketilebilir. Bununla birlikte sabah aç karnına ılık 1 bardak suyun içerisine bal, tarçın ve elma sirkesi ilave edilerek tüketildiğinde metabolizma da hızlı çalışır.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.