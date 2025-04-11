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Diyette bezelye yenir mi? Diyette bezelye nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Bezelye, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında yetişen, baklagiller sınıfında yer alan bir bitkidir. Meyveleri yuvarlak taneler biçiminde olup genellikle yeşil renklidir ve kabuğu içerisinde bulunur. Besleyiciliği oldukça yüksek olan bezelye, zengin protein, lif, vitamin ve mineralleri açısından da sağlıklı bir beslenme düzeni içerisinde çeşitli yemek tariflerinde kullanılabilen bir üründür. Peki, diyette bezelye yenir mi?

Diyette bezelye yenir mi? Diyette bezelye nasıl ve ne kadar yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Bezelyenin sindirimi desteklediği, bağırsak sağlığını iyileştirdiği ve uzun süre tok tuttuğu bilinmektedir. Ayrıca mineral açısından son derece zengin olması sayesinde kemikleri güçlendiren ve kas işlevlerini destekleyen bir rol oynar. Bezelye, taze, dondurulmuş ya da konserve biçiminde erişebilen bir sebze olarak kültürümüzde de yaygın bir şekilde kullanılır. Diyet yapan kişiler ise bezelyenin bu sürece olan etkisini merak ederler.

Diyette bezelye yenir mi?

Bezelye, besleyici değeri yüksek ve sağlıklı baklagil olarak öne çıkar. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan bezelyenin diyet programlarında yenip yenemeyeceği merak edilir. Bezelyenin kilo kontrolüne olan etkisi nasıl tüketildiğine, porsiyon miktarına ve bireyin beslenme şekline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bezelye içeriğinde karbonhidratlar bakımından diğer sebzelerden daha zengin yapıya sahip olsa da kompleks karbonhidratlar içerdiği için kan şekerini hemen yükseltmez. Bununla beraber bezelyede oldukça yüksek oranda lif bulunur. Bu da sindirimi yavaşlatmasını ve uzun saatler tokluk hissi sağlayarak gereksiz atıştırmalıklardan kaçınılmasını sağlar.

Bezelye, bitkisel protein bakımından da oldukça zengindir. "Bezelye diyette yenir mi?" sorusunun yanıtı olarak "evet" denebilir. Ancak diğer gıdalarda da olduğu gibi bezelye de fazla tüketilirse fazla kalori alımına neden olacağından kilo yapabilir.

Diyette bezelye nasıl ve ne kadar yenilebilir?

100 gram bezelyede yaklaşık 80-90 kalori olduğu bilinmektedir. Bu miktar diğer besinlerle dengelendiğinde kilo aldırmaya neden olacak kadar fazla değildir. Öte yandan, bezelyenin fazla kalori ve kilo aldırma etkisini artıran diğer bir faktör hangi yöntemle pişirildiğidir. Örneğin, krema veya tereyağı ile pişirilen tariflerde bezelyenin kalori oranı büyük ölçüde artar. Yemeğe yüksek miktarda tuz ve yağ ilave edilmesi de bezelyenin masum yapısını bozabilir. Fakat haşlanarak, buharda pişirilerek ya da çorba içerisine eklenerek değerlendirilen bezelye kilo alımına neden olmadan sağlıklı bir beslenme düzenini devam ettirir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Anahtar Kelimeler:
bezelye diyet
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