Diyette çikolata yenir mi? Diyette çikolata nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Sağlıklı beslenme ve diyet dendiği zaman akıllara ilk gelen her zaman sınırlar ve yasaklar olmuştur. Bu nedenle kişiler diyet yaparken birçok gıda ürününden uzak dururlar. Bunlardan biri de çikolatadır. Çikolata duygusal anlamda insanlar üzerinde mutluluk hissi yaratır. Psikoloji üzerinde olumlu bir etkisi olsa da bedensel sağlık üzerinde hangi etkileri bıraktığı tartışma konusudur. Bilhassa diyet yaparken aşırı şekerli gıdaları tüketmek kilo verme sürecine zarar verecektir. Çikolata da yüksek şeker oranıyla öne çıkan bir besindir. Bu nedenle "diyet yaparken çikolata tüketilebilir mi?" sorusunun yanıtı aranır.

Diyette çikolata yenir mi?

Sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyen bireyler, beslenmelerinde yer alan gıdaların niteliği ve porsiyonu hakkında dikkatli olmalıdır. Porsiyon miktarını azaltma ve bazı gıdalardan uzak durma sürecinde kişiler en fazla zorlayan unsurlardan biri tatlı krizleridir. Bu noktada "diyette çikolata yenir mi yoksa yenmez mi?" sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Diyette çikolata tüketiminin etkisi çikolata çeşitlerine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla diyet yaparken çikolata tüketilebilir. Ama bu noktada çikolatanın türü ve porsiyonu oldukça önemlidir. Zira, çikolatayı zararlı hale getiren unsurlar yüksek şeker oranı ve katkı maddeleridir. Bu noktada,daha güvenli bir seçenek olarak bitter çikolata, diyet yapanlar için en uygun çikolata türüdür. Doğru miktarda tüketildiği zaman bitter çikolatanın diyet sürecine katkı sağladığı bilinmektedir.

Diyette çikolata nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Diyet programı uygulamaktaki temel amaç, porsiyon miktarını ayarlamak ve bu sayede vücudun gereksiz miktarda kalori alınımını engellemektir. Kilo vermek isteyen kişiler aşırıya kaçmamak şartıyla ara öğünlerde bitter çikolata tüketebilirler. Genellikle Türk kahvesinin yanında 1-2 parça bitter çikolata yenebilir. Bununla beraber sade veya az sütlü kahvelerin yanında da bitter çikolata tüketilmesinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak her gün tüketilmemesi gerekir.

Bilhassa diyabet hastası olan kişilerin bitter çikolata tüketimi konusunda bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Bu kişiler, kakao oranının daha fazla ve şekerin daha az olduğu çikolataları tercih etmelidir.

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