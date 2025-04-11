HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Diyette çikolata yenir mi? Diyette çikolata nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Kişilerin diyet yaparken en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri de moral ve motivasyondur. Bilindiği üzere uzmanlar çikolata tüketiminin ruh haline olumlu etkiler yarattığını söylemektedir. Bilhassa bitter çikolata, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Peki, diyette çikolata yenir mi?

Diyette çikolata yenir mi? Diyette çikolata nasıl ve ne kadar yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Sağlıklı beslenme ve diyet dendiği zaman akıllara ilk gelen her zaman sınırlar ve yasaklar olmuştur. Bu nedenle kişiler diyet yaparken birçok gıda ürününden uzak dururlar. Bunlardan biri de çikolatadır. Çikolata duygusal anlamda insanlar üzerinde mutluluk hissi yaratır. Psikoloji üzerinde olumlu bir etkisi olsa da bedensel sağlık üzerinde hangi etkileri bıraktığı tartışma konusudur. Bilhassa diyet yaparken aşırı şekerli gıdaları tüketmek kilo verme sürecine zarar verecektir. Çikolata da yüksek şeker oranıyla öne çıkan bir besindir. Bu nedenle "diyet yaparken çikolata tüketilebilir mi?" sorusunun yanıtı aranır.

Diyette çikolata yenir mi?

Sağlıklı beslenmek ya da kilo vermek isteyen bireyler, beslenmelerinde yer alan gıdaların niteliği ve porsiyonu hakkında dikkatli olmalıdır. Porsiyon miktarını azaltma ve bazı gıdalardan uzak durma sürecinde kişiler en fazla zorlayan unsurlardan biri tatlı krizleridir. Bu noktada "diyette çikolata yenir mi yoksa yenmez mi?" sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Diyette çikolata tüketiminin etkisi çikolata çeşitlerine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla diyet yaparken çikolata tüketilebilir. Ama bu noktada çikolatanın türü ve porsiyonu oldukça önemlidir. Zira, çikolatayı zararlı hale getiren unsurlar yüksek şeker oranı ve katkı maddeleridir. Bu noktada,daha güvenli bir seçenek olarak bitter çikolata, diyet yapanlar için en uygun çikolata türüdür. Doğru miktarda tüketildiği zaman bitter çikolatanın diyet sürecine katkı sağladığı bilinmektedir.

Diyette çikolata nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Diyet programı uygulamaktaki temel amaç, porsiyon miktarını ayarlamak ve bu sayede vücudun gereksiz miktarda kalori alınımını engellemektir. Kilo vermek isteyen kişiler aşırıya kaçmamak şartıyla ara öğünlerde bitter çikolata tüketebilirler. Genellikle Türk kahvesinin yanında 1-2 parça bitter çikolata yenebilir. Bununla beraber sade veya az sütlü kahvelerin yanında da bitter çikolata tüketilmesinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak her gün tüketilmemesi gerekir.

Bilhassa diyabet hastası olan kişilerin bitter çikolata tüketimi konusunda bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Bu kişiler, kakao oranının daha fazla ve şekerin daha az olduğu çikolataları tercih etmelidir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katy Perry uzaya gidiyorKaty Perry uzaya gidiyor
Sosyal medya sapık buz patencisini konuşuyor: İğrenç yazışmaları ifşa olduSosyal medya sapık buz patencisini konuşuyor: İğrenç yazışmaları ifşa oldu

Anahtar Kelimeler:
çikolata diyet bitter çikolata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı!

Ev hanımlarının emekli olması için '25 yıl' detayını açıkladı!

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Sivasspor'un pankartına tepki yağıyor! Ünlü oyuncu sert çıktı

Bakan Güler 'devletin duruşu nettir' diyerek duyurdu

Bakan Güler 'devletin duruşu nettir' diyerek duyurdu

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.