Diyette kestane yenir mi? Diyette kestane nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Kestane, lif oranı yüksek, sağlıklı yağ ve asitleri, antioksidan ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin olarak farklı şekillerde tüketilmektedir. Kan şekerini de düzenlemesiyle bilinen kestane bazı diyabet hastaları için de önerilen bir besindir. Kestane içeriğinde C vitamini oranı oldukça yüksek olduğundan bağışıklığı da güçlendirir. Kan hücrelerine yardım eder ve hastalıkları önler. Diyet planı uygulayan kişiler ise kestane yiyip yiyemeyecekleri konusunda araştırma yaparlar.

Diyette kestane yenir mi?

Kestanenin ağızda bıraktığı lezzet birçok insan tarafından sevilmektedir. Lezzetinin yanı sıra içeriğindeki fosfor, demir, mineraller bakımından da genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kestanenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli bir yiyecektir. Kestane içeriğinde bol miktarda karbonhidrat bulunur. Bu karbonhidratlar diğer gıdalara göre daha yavaş emilir.

Uzmanlara göre, diyet yaparken kontrollü bir şekilde kestane tüketilebilir. Fakat aşırı miktarda tüketildiğinde kilo yapan bir besin olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca kabızlığa da neden olabilir. Diyet yaparken doğru miktarda kestane tüketilmesi uzun süreler tokluk hissi de sağlar. Kestane lif ve antioksidan açısından oldukça etkilidir. Hatta doğru miktarda tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı bile olabilir.

Diyette kestane nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Kestanenin diyet yaparken kilo kaybına olan katkısı genel diyet düzenine ve diğer gıdalarla birlikte olan tüketimine bağlıdır. Yapılan araştırmalara göre yüksek lif oranına sahip olan kestane, açlık hissini düzenleyen grelin hormonunu azaltır ve iştahı kontrol eder.

Diyet yaparken kestane tüketmek isteyen kişiler için haşlanmış kestane daha uygun bir seçenektir. Haşlanmış kestane, kavrulmuş kestaneye ve kestane şekerine oranla daha az kaloriye sahiptir. Ancak gün içerisinde alınması gereken kalori miktarı ve diğer gıdalardan alınan kalori hesaplandığında kestanenin sınırlı bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

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