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Diyette muz yenir mi? Diyette muz nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Muz magnezyum, potasyum ve B6 vitamini içeriği sayesinde en zengin meyvelerden biridir. Muzun vücut üzerindeki etkileri arasında kas sağlığını güçlendirmesi, sindirim sistemini düzenlemesi ve tokluk hissi yaratması vardır. İçeriğindeki doğal şeker sayesinde enerji vermesiyle bilinirken, sporcular tarafından da sıklıkla tüketilir. Öte yandan diyetteyken muz tüketilmeli mi yoksa kaçınılmalı mı konusu da merak edilmektedir. Peki, diyette muz yenir mi?

Diyette muz yenir mi? Diyette muz nasıl ve ne kadar yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Muz, insan bedenine sağladığı faydalar ve lezzeti bakımından en çok tercih edilen meyveler arasında yer alır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir unsuru olarak da kabul edilen muz, besin oranı yüksek bir meyvedir. Tokluk hissi yaratmasıyla da öne çıkan muz, tatlılarda ve çeşitli yoğurtlu salatalarda da sıklıkla kullanılır. Öte yandan diyet yapan kişiler için uygun olup olmadığı merak edilen konulardan biridir.

Diyette muz yenir mi?

Muz, içeriğindeki lif, potasyum ve doğal şeker bakımından zengin olduğu için vücuda enerji sağlar ve tokluk hissi yaratmada yardımcı bir besindir. Bu yüzden diyet yaparken muz tüketmekte herhangi bir sorun yoktur. Ama aşırı miktarda yendiğinde kan şekerini hızlıca yükseltebilir.

Tek başına muz yendiğinde kilo aldırması olası değildir. Ancak nasıl ve ne kadar tüketildiği de kilo kontrolü açısından önemlidir. İçeriğinde yüksek miktarda doğal şeker ve karbonhidrat olduğundan aşırı yenmesi halinde günlük kalori ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak kilo alımına neden olabilir.

Öte yandan porsiyon kontrolü sağlanarak diyet planına eklenebilir. Protein ve sağlıklı gıdalar ile (yoğurt, badem, fındık vb.) birlikte tüketilirse dengeli bir öğün olabilir. Sabahları veya antrenman öncesinde muz yemek oldukça iyi bir tercihtir.

Diyette muz nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Diyet esnasında muz tüketimi için 1 veya 2 küçük muz ideal bir porsiyondur. Sağlıklı ve pratik tariflerde muz kullanımı yaygındır. İçeriğindeki doğal şeker sayesinde lezzetli öğünler hazırlamak mümkündür.

Kahvaltılarda veya ara öğünlerde muz içeren tarifler hızlıca hazırlanabilir. İşte örnek bir tarif:

Besleyici bir öğün olarak ezilmiş muz, yulaf ezmesi, süt veya yoğurt ile karıştırılır ve üzerine tarçın, ceviz ya da chia tohumu ilave edilebilir.
Başka bir tarif olarak; 1 adet muz, 1 bardak süt veya bir miktar yoğurt blenderda karıştırılarak doyurucu ve lezzetli bir içecek hazırlanabilir. Daha fazla protein almak isteyenler için karışımın içerisinde 1 kaşık fıstık ezmesi veya chia tohumu da ilave edilebilir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Anahtar Kelimeler:
muz diyet kilo
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