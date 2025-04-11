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Diyette patlamış mısır yenir mi? Diyette patlamış mısır nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Patlamış mısır en fazla tercih edilen atıştırmalıklar arasında yer alır. Bilhassa film ya da maç gibi keyif verici programlar izlerken tüketilen patlamış mısır, sade olarak tüketilebildiği gibi soslu ve baharatlı olarak da hazırlanıp çeşitli damak zevklerine uyum sağlayabilir. Kilo vermek isteyen kişiler, diyet yaparken patlamış mısırın tüketilip tüketilemeyeceği konusunda araştırma yaparlar. Peki, diyette patlamış mısır yenir mi?

Diyette patlamış mısır yenir mi? Diyette patlamış mısır nasıl ve ne kadar yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Patlamış mısır hafif olması nedeniyle sevilen, gevrek ve lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Sinema salonlarında ve evlerde bir şeyler izlerken tüketilen patlamış mısır, çok sevilen bir atıştırmalık olmasına rağmen kilo alımına neden olacağından uzak durulan besinlerden biridir. Diğer gıda türlerinde de olduğu gibi patlamış mısırın oluşturacağı kilo aldırma potansiyeli birçok faktörle birlikte değerlendirilmelidir.

Diyette patlamış mısır yenir mi?

Patlamış mısır, lezzetli ve hafif olmasıyla bilinen oldukça popüler bir atıştırmalıktır. Ancak kilo vermek isteyen kişiler için endişe yaratan bir atıştırmalıktır. Patlamış mısırın kilo alımına neden olup olmadığı tüketim şekli ve porsiyon miktarına bağlı olarak değişebilir.

Patlamış mısır, içeriğindeki düşük yağ ve yüksek lif sayesinde doygunluk hissi sağlayabilir. Lif ise sindirim sürecini yavaşlatacağından, tokluk hissiyatının daha uzun süre sürmesine katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında patlamış mısırın diğer yüksek kalorili atıştırmalıklara kıyasla daha az kalorili olması kilo kontrolüne yardımcı olabileceği anlamına gelebilir. Bu sevilen atıştırmalığın diyet listelerine dahil edilebilmesi için mutlaka yağsız ve tuzsuz bir şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca bütün besin maddelerinde olduğu gibi aşırı tüketilmemelidir.

Diyette patlamış mısır nasıl ve ne kadar yenilebilir?

1 su bardağı yağsız patlamış mısır yaklaşık 71 kcal olarak hesaplanır ve ortalama 1 dilim ekmeğe eşdeğer oranda karbonhidrata sahiptir. Kilo verme sürecinde patlamış mısır tüketmek isteyen kişiler 1-2 su bardağı kadar tüketebilirler. Bu sayede tokluk hissi de sağlanmış olur. Ancak paketli olarak satılan veya hazır patlamış mısırlar daha yüksek kalori ve yağ oranına sahiptir. Bununla beraber, hazır mısırlarda bulunan yağ ve tuz oranı paketli cipslerde olduğu gibi zevk merkezini tetikleyerek daha fazla yeme isteği uyandırabilir. Eğer diyet yaparken illa patlamış mısır tüketilecekse bunlar yerine evde az yağlı ve az tuzlu bir şekilde hazırlanarak tüketilmelidir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Anahtar Kelimeler:
diyet patlamış mısır
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